- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة: لقاء خورفكان بست نقاط والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب الفجيرة الصربي غوران انه عمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في المباراة الأخيرة التي خسرها امام الوحدة بهدفين لهدف واحد، واعداد الفريق ليكون بشكل مميز تمهيدا للمباراة التي ستجمع فريقه امام خورفكان في الجولة 12 لدوري الخليج العربي الخميس. وقال في المؤتمر الصحافي: نتيجة المباراة بستة نقاط وهي ديربي قوي.
وقال إن لديه فكرة عن فريقه السابق خورفكان ويعرف معظم اللاعبين، ويسعى لوضع الخطة المناسبة التي تتيح له تحقيق النتيجة الإيجابية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدرب الفجيرة: لقاء خورفكان بست نقاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.