الامارات | مدرب الفجيرة: لقاء خورفكان بست نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة: لقاء خورفكان بست نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد مدرب الفجيرة الصربي غوران انه عمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في المباراة الأخيرة التي خسرها امام الوحدة بهدفين لهدف واحد، واعداد الفريق ليكون بشكل مميز تمهيدا للمباراة التي ستجمع فريقه امام خورفكان في الجولة 12 لدوري الخليج العربي الخميس. وقال في المؤتمر الصحافي: نتيجة المباراة بستة نقاط وهي ديربي قوي.

وقال إن لديه فكرة عن فريقه السابق خورفكان ويعرف معظم اللاعبين، ويسعى لوضع الخطة المناسبة التي تتيح له تحقيق النتيجة الإيجابية.

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