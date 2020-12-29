الامارات | مدرب كلباء: الفوز على حتا لن يكون سهلا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء: الفوز على حتا لن يكون سهلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب اتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا ان المباراة القادمة لفريقه مع حتا الخميس ستكون صعبة، وتابع في المؤتمر الصحافي: الفوز على حتا لن يكون سهلا.

وقال أيضا: الغياب الوحيد في المباراة سيكون التوغولي مالابا، لكن أغلب عناصر الفريق جاهزة للمباراة. وبخصوص عدم ثبات أداء بعض اللاعبين قال: شيء طبيعي، وهو يحدث في جميع الفرق، ولاعب كرة القدم ليس آلة.

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