الامارات | الاتحاد الاسيوي ينشر ملفات الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2027

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الاسيوي ينشر ملفات الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2027 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم ملفات الترشيح المقدمة من أربعة اتحادات وطنية تتنافس على استضافة نهائيات كأس آسيا 2027. وتتنافس اتحادات السعودية وقطر والهند وإيران على استضافة البطولة. وقدمت الاتحادات الوطنية الأربعة ملفات الترشيح خلال الموعد الزمني المحدد، ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملفات الترشح عبر موقعه الرسمي كي تستفيد منها الجماهير ووسائل الإعلام وكافة أطراف اللعبة.
واوضح الاتحاد الآسيوي أن الاتحاد الأوزبكي تقدم بطلب للانسحاب من سباق الاستضافة، وتم استبعاده من المنافسة. وتستضيف الصين النسخة المقبلة من البطولة عام 2023، وذلك بحسب قرار الجمعية العمومية للاتحاد، خلال اجتماعها الذي عقد في فرنسا خلال يونيو 2018.
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