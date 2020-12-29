الامارات | إيبراهيموفيتش يشتري غابة في السويد بـ 3 ملايين يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن إيبراهيموفيتش يشتري غابة في السويد بـ 3 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن نجم فريق ميلان، واللاعب الأبرز في تاريخ الكرة السويدية، زلاتان إيبراهيموفيتش يمضي فترة أعياد الميلاد ببلاده، حيث يواصل التعافي من إصابة سابقة تعرض لها مع ميلان. وقالت إن إيبرا شحن طاقاته من جديد استعدادا للفترة المقبلة، على منطقة طبيعية ساحرة في السويد، حيث اشترى أخيرا غابة تمتد على أكثر من ألف هكتار مقابل 3 ملايين يورو.

وقالت إن قطعة الأرض الشاسعة هذه تقع في منطقة جميلة على الحدود السويدية النرويجية. وخصصها إيبرا لعائلته وأصدقائه، حيث تعتبر مكانا مميزا لممارسة صيد الأسماء وكذلك الصيد البري، بجانب الاستمتاع بلعبة "التزلج الثلجي" خلال فترات الشتاء.

وسيتمكن إيبرا من الاستمتاع بأوقات الفراغ في منطقة نائية، وبعيدة عن ضوضاء المدينة، خاصة وأن عائلته تقيم في الوقت الراهن في العاصمة استوكهولم، منذ انتقاله للعب في إيطاليا. ويمتلك إيبرا العديد من العقارات الفاخرة في السودي، بجانب مواقع طبيعية أخرى، إذ يعتبر أحد أشهر الأسماء في بلده، ليس فقط على مستوى الرياضة، بل بشكل عام.

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