شكرا لقرائتكم خبر عن يد مصر تواجه البرازيل 9 يناير استعداداً للمونديال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد ان هناك اتصالات قوية من اجل اللعب مع المنتخب البرازيلي كتجربة اخيرة لمنتخبنا قبل انطلاق منافسات المونديال المقرر اقامته في مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير 2021 .
وأوضح السيد، أن هناك اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرازيلي علي وصل منتخب السامبا مبكرا للقاهرة ومواجهة الفراعنة يوم 9 يناير بعد مواجهتي اليابان المقرر لهما 5 و 7 من الشهر نفسه.
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