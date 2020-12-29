شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يبحث مع الأندية سلبيات تقنية الـ«VAR» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، غداً الأربعاء، اجتماعاً مهماً مع أندية الدوري الممتاز( 18 نادياً ) لمناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري، خاصة أن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية في التطبيق أبرزها ضبط التسلل.

وطلبت الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق التقنية من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عن تطبيقها في موسم 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي وفقاً للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.

وفي المقابل ترفض اللجنة الثلاثية سداد المبلغ للشركة بداعي وجود سلبيات في التطبيق.

وتوصلت اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة لاتفاق مع الشركة الإسبانية، على تطبيق الفار في مصر لمدة 3 سنوات ونصف، واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلي الذي ينتهي بالبيع والذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية المدة، ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكاً خالصاً لاتحاد الكرة.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدوري الممتاز تحمل جزء من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثاني للدوري، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسؤول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادي من بث مباريات الدوري، وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ «VAR» بالدوري المصري تصل لمليون يورو في الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصري تقريباً، بواقع 3 آلاف يورو في المباراة الواحدة تقريباً، وذلك في حال استئجار الأجهزة وليس شراءها.