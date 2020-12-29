شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية مسحة ربيعة وقفشة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- ”الخليج 365” أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، وتعافيهما من فيروس كورونا، وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعبين سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءاً من غدٍ، وذلك استعداداً لمباراة وادي دجلة. ويجري عمرو السولية لاعب وسط الفريق مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.

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