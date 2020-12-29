الزمالك يقرر رحيل فرجاني ساسي.. واستياء بسبب مطالبه المادية

أفادت وسائل إعلامية بأن نادي الزمالك قرر بيع الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "مبتدا" أن لحنة الكرة بنادي الزمالك منحت الضوء الأخضر لمجلس الإدارة للموافقة على بيع ساسي خلال فترة الانتقالات لأعلى سعر.

وأضاف الموقع أن الزمالك قرر الموافقة على بيع فرجانى ساسي ومحاولة تحقيق أي مكسب مادي من بيعه بالوقت الحالي، في ظل اهتمام أكثر من فريق خليجي بالحصول على خدماته.

وأشار إلى أن مفاوضات التجديد بين الزمالك وفرجانى ساسي قد تعطلت مؤخراً بسبب الاختلاف الكبير في بنود التعاقد، لافتاً إلى أن لجنة الكرة ترى أن طلبات ساسي المادية لا تتناسب مع القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

ولفت الموقع إلى أن هناك استياء كبير داخل لجنة الكرة، بسبب إصرار اللاعب على رفع مطالبه المادية بشكل كبير، حيث طلب في البداية الحصول على 2 مليون و200 ألف يورو للتجديد بالموسم، قبل أن يرفع مطالبه المادية بعد ذلك بأيام قليلة إلى 2 مليون و600 ألف يورو بالموسم.