شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مصرى على اسم أجنبى.. هل تعرف الأسماء الحقيقية لهؤلاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية بأسماء وألقاب لغيرهم من لاعبى كرة القدم فى العالم، ومن بين هؤلاء:

لاعب مصرى على اسم أجنبى محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا على اسم النجم الفرنسى ديفيد تريزيجيه اسمه الحقيقى محمود حسن

تريزيجيه شيكابالا قائد الزمالك اسمه الحقيقى محمود عبد الرازق على اسم نجم المنتخب الزامبى "شيكابالا"

شيكابالا كريم نيدفيد لاعب الأهلى اسمه على غرار صانع الألعاب التشيكى بافل نيدفيد اسمه الحقيقى كريم وليد

كريم نيدفيد أحمد بيكهام لاعب الأهلى يحمل اسم الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام اسمه الحقيقى أحمد رمضان

أحمد بيكهام عماد دونجا لاعب بيراميدز اسمه الحقيقى عماد نبيل محمود دونجا لاعب الإسماعيلى واسمه الحقيقى محمود عبد العاطى محمد بينما الاسم للبرازيلى كارلوس كايتانو دونجا الذى رفع كأس العالم 1994

عماد دونجا وحمود دونجا مصطفى ميسى لاعب سيراميكا اسمه الحقيقى مصطفى سعد وأحمد ميسى لاعب المقاصة اسمه الحقيقى أحمد عادل اللقب تشبّها بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى

مصطفى ميسى وأحمد ميسى

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