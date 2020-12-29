شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا نتحدى الطبيعة بإقامة مونديال اليد رغم كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن بطولة كأس العالم لليد التى تنظمها مصر فى الفترة من 13 ألى 31 يناير المقبل ستقام في موعدها دون التفكير فى التأجيل رغم الظروف التي تمر بها مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك اجراءات احترازية كاملة لجميع الوفود لتجنب اية مخاطر فى البطولة التى ستكون على افضل ما يكون .

وقال صبحى على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان التفاصيل عن المرحلة الثالثة من دراجتك صحتك أنه لا يوجد تصدى للظروف قائلا: لا نتحدى الطبيعة و لكن البطولة هامة ونريد خروجها فى أفضل صورة والاتحاد الدولى برئاسة حسن مصطفي يبذل كل جهد لخروج البطولة فى أفضل صورة خاصة وأن الدولة المصرية قادرة على المهمة وهناك ثقة كبيرة فى مصر لخروجها بالصورة الطيبة .

وأضاف صبحى أن المنتخب الياباني أحد منتخبات مونديال اليد سيصل مبكرا قبل الفرق لعمل مباريات مع المنتخب المصرى ويتابع الاستعدادات كما أن المنظومة الصحية ستؤدى دورها على أعلى مستوى مؤكدا أن منتخب اليابان سيصل الأحد لاقامة معسكر فى القاهرة وهو ما يؤكد ثقة المنتخبات فى تنظيم مصر للبطولة

وأشار وزير الرياضة أن شهر فبراير يشهد تنظيم مصر لعدد من البطولات العالمية في مقدمتها بطولة العالم للسلاح ثم بطولة العالم للرماية وكذلك بطولة العالم الدراجات فى المضمار الذى كان متوقف العمل به منذ 1991 ، وهو ما يؤكد ثقة الاتحادادت الدولية المختلفة فى التنيظم المصري وخروج البطولة على أفضل ما يكون ما اعتادو من قبل خاصة أن مصر نظمت العديد من البطولات فى السنوات الأخيرة نالت اشادة الجميع مثلما حدث فى بطولة كاس الأمم الافريقية 2019 التى استعدت لها مصر ونظمتها فى وقت قياسي لا يتعدي الـ 6 شهور وايضا بطولة افريقيا تحت 23 سنة التى صعدت بمنتخبنا الأوليمبي الى اولمبياد طوكيو .