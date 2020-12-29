شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول "خطاب رسمي" بخصوص ملعب مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر نادي الزمالك، وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة يُفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره إنبي من ملعب السويس إلى ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن، في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وكان مسئولو انبي قد أكدوا في تصريحات إعلامية أمس حصولهم على موافقة ستاد السويس لاستضافة مباراة الزمالك ، بعد اعتذار استاد الكلية الحربية واستاد السلام عن استضافة اللقاء.

وعن استضافة ملعب بتروسبورت للمباراة من عدمها فقد أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة في انبي ان الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلي والزمالك امام انبي في استاد بتروسبورت رغم ان الاستاد يستضيف مباريات الفريقين الافريقية.

في نفس السياق فان إدارة الكرة بنادي الزمالك كشفت عدم وصول قرار رسمي من اتحاد الكرة او الجهات الأمنية بشان الموافقة علي ملعب السويس لاستضافة المباراة ، وان الفريق جاهز لخوض المباراة في أي استاد.

الجهاز الفني للزمالك يرغب في الإعلان الرسمي عن ملعب مباراة غنبي حتي يضع جدول تدريبات الفريق كاملا سواء بالتدريب مساء الجمعة والسفر للسويس لمواجهة انبي هناك حال التأكيد على اقامتها بالسويس او تغيير لاي ملعب اخر في القاهرة او خارجها بحيث يكون الفريق مستعد لذلك

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب بالدورى بعد حصده 7 نقاط من 3 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين امام سموحة امس والمقاولون العرب في الجولة الاولي من الدورى، بينما تعادل في الجولة الثانية امام بيراميدز، ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي، بينما يحتل فريق انبي المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفريق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسر مباراة.