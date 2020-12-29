شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان والإسماعيلى يتعادلان سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة أسوان مع نظيره الإسماعيلي على ستاد السكة الحديد فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى بالتعادل السلبى، وألغى الحكم محمد معروف هدفا لفريق الإسماعيلى فى الدقيقة 23 سجله شكرى نجيب بداعى التسلل، وفى الدقيقة 30 أنقذ الحارس عمر رضوان فريقه من هدف محقق من أحمد مدبولى لاعب الاسماعيلى الذى انفرد بالحارس تماما لكن الأخير أنقذ مرماه ببراعة.

وفى الدقيقة 35 كاد هانى رشدى لاعب أسوان يسجل هدف التقدم لفريقه فى شباك الدراويش، ولكن محمد صبحى حارس الاسماعيلى يتصدى وينقذ مرماه، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى محمد صبحى، وخط الدفاع رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد بيومى، وخط الوسط الدفاعى محمود دونجا – محمد عادل، وخط الوسط الهجومى محمد الشامى – أحمد مدبولى، وخط الهجوم شكرى نجيب ، شيلونجو.

بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى عمر رضوان ، وهيثم الفيل ،أحمد سالم صافى ، عبد الوهاب إسماعيل ،محمود شبانة ، أحمد فتحى ، أحمد أيمن ،محمد العشرى ،أحمد صغيرى ،هانى رشدى ،عمرو ناصر.

ويغيب سامى الشيشينى المدير الفنى لفريق أسوان عن المباراة بسبب إيقافه مباراة واحدة من جانب اتحاد الكرة بعد طرده فى المباراة السابقة بالدورى أمام الجونة، ليتم ايقافه مباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.