شكرا لقرائتكم خبر عن عماد عبد العزيز رئيس الزمالك يجتمع مع وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادى الزمالك اجتماعا مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر الوزارة ، لبحث بعض الملفات الخاصة بنادى الزمالك، وهو الاجتماع الذي يحضره رئيس النادي عقب تصعيده لرئاسة اللجنة الثلاثية التي تدير النادي، خلفا للراحل المستشار احمد البكرى الذي وافته المنية منذ أيام.

وكشف مصدر داخل الزمالك ان اجتماع رئيس النادي مع وزير الرياضة لعدة أسباب في مقدمتها مناقشة ما وصلت اليه اللجنة من أعمال خلال الفترة التي تولت فيها قيادة النادي منذ ما يقرب من شهر، والنتائج التي وصلت اليها اللجنة في حل الازمات التي يعاني منها النادي.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة الأسماء المرشحة للتعيين في اللجنة الثلاثية لقيادة النادي بعد تصعيد عماد عبد العزيز رئيسا للجنة، وأصبح مكانه في العضوية وامانة الصندوق شاغرا، حيث سيقترح وزير الرياضة بعض الأسماء المرشحة للمنصب في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي الزمالك في الوقت الراهن.

اما السبب الثالث للاجتماع هو عرض رئيس النادي خطة المرحلة المقبلة علي وزير الرياضة وطمأنته بشأن الأوضاع داخل النادي علي جميع المستويات الرياضية والاجتماعية، حيث أعدت اللجنة الثلاثية تقريرا كاملا عن الأزمات التي يعاني منها النادي والعراقيل التي تعاني منها الإدارة، وكذلك الخطة الكاملة لعبور المرحلة الحالية في أسرع وقت، وفي مقدمة الملفات هو فريق كرة القدم والتجديد لنجومه والحفاظ علي القوام الأساسي للفريق.