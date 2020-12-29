الخليج 365 ينشر أسعار تذاكر مونديال اليد.. تبدأ من 200 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

تستعد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد – مصر 2021، بالتنسيق مع شركة تذكرتي، لطرح تذاكر البطولة أمام الجمهور الراغب في حضور المباريات طبقا للنسبة التي حددتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الطبية، والتي بلغت 30% من سعة الصالات حسب إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال مصدر مسئول داخل اللجنة المنظمة في تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار تاذكر المونديال تبدأ من 200 جنيه للدرجة الثالثة، ثم 400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، إضافة إلى دعوات الـVIP، والدعوات المخصصة للاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأضاف المصدر أن شركة تذكرتي ستطرح التذاكر أمام الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة، لمنح الفرصة أمام الراغبين في حجز التذاكر بشكل إليكتروني من خلال الموقع المخصص، وكذلك طريقة الدفع واستلام التذكرة.

وأوضح أن الجمهور حاليا يمكنه الدخول على الموقع لعمل بطاقة المشجع "فان أي دي" لحين السماح بالدخول لشراء التذاكر، حيث سيطبق نفس النظام الذي تم تطبيقه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، وتقام المباريات على صالات: ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومجمع حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وبرج العرب بالإسكندرية.

يقع المنتخب الوطني المصري ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبات: السويد والتشيك وتشيلي.