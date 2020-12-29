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الأهلي: أبو عبلة طبيبا للفريق خلفاً لخالد محمود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إنه تم الاستقرار على تعيين الدكتور أحمد ‏أبو عبلة، طبيبا للفريق الأول.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن أبو عبلة سيبدأ مهمته بشكل رسمي غدًا الأربعاء/ ‏خلفًا للدكتور خالد محمود، الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته.

وكان خالد محمود قد تقدم باستقالته من منصبه بعد سنوات طويلة في صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي.

جدير بالذكر أن أبوعبلة كان يشغل منصب طبيب فريق الناشئين بالنادي، قبل أن تقرر إدارة النادي تصعيده إلى الفريق الأول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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