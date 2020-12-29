الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بمشوار الدوري على حساب أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبًا على نظيره أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري we المصري.

وجاء هدف الأول لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 61 عن طريق اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، والذي سجل من ركلة جزاء.

وسجل البديل محمد صادق الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 80، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع أسوان، والذي حققهما من الفوز في مباراتين.

ولعب الإسماعيلي بتشكيل مكون:

"محمد صبحي، رضوان شريف، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد بيومي، دونجا، أحمد مدبولي، محمد عادل، شكري نجيب، محمد الشامي، بينسون شيلونجو".

ملخص المباراة

في الدقيقة 17 كاد أن يسجل محمد عادل الهدف الأول للإسماعيلي بعد مروره من الجانب الأيمن قبل أن يصوب بقدمه اليسري لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وسجل شكري نجيب هدفا لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 23، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، لتستمر نتيجة التعادل السلبي.

وتصدى عمر رضوان لهدف محقق للإسماعيلي في الدقيقة 27، كان يسجله مدبولي الذي انفرد بالحارس ولكنه سدد الكرة في جسده.

وكاد أحمد مصطفى الذي حل مع بداية الشوط الثاني أن يسجل اول أهداف الإسماعيلي في الدقيقة 47، بعد تمريرة من زميله شيلونجو، لكنه سدد الكرة بجور القائم.

وفي الدقيقة 56 قاد أحمد الصغيري لاعب أسوان هجمة من الجانب الأيسر في سباق سرعة مع لاعب الإسماعيلي، قبل أن يحاول استغلال خروج الحارس محمد صبحي من مرماه للتسجيل، لكن تسديدته جاءت خارج المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 60 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتكفل بتنفيذها التونسي فخر الدين بن يوسف ويسددها بنجاح على يسار الحارس.

ونجح البديل محمد صادق في إحراز الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقة 80 بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس أسوان للتصدي لها.

"محمد صبحي، رضوان شريف، مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد بيومي، دونجا، أحمد مدبولي، محمد عادل، شكري نجيب، محمد الشامي، بينسون شيلونجو".