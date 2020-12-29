عودة فرجاني.. وتدريبات تأهيلية لجمعة في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

شارك فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وشكا فرجاني ساسي خلال الأيام الماضية من الإصابة بكدمة في القدم، ليغيب عن مواجهة سموحة مساء الإثنين بالدوري، والتي انتهت بفوز الزمالك بثنائية أشرف بنشرقي، وأحمد فتوح.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سموحة تدريبات خفيفة على هامش المران، بالإضافة لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية الخميس بشكل طبيعي.

وعقد محمد أسامة طبيب الزمالك، جلسة خاصة مع محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق، اطمأن خلالها على حالته وأدائه للبرنامج التأهيلي الخاص به، موضحا للاعب أنه بات في المرحلة الأخيرة من التأهيل واقترب بشدة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

كما خضع عبد الله جمعة لتدريبات تأهيلية، بعد تعافيه من فيروس كورونا للمرة الثاني، فيما فضل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، عدم استكماله للتدريبات الجماعية لتفادي إصابته بالإجهاد.

وانتظم أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب في التدريبات الجماعية، برفقة الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد، فيما خضع محمود عبدالرحيم جنش لتدريبات خفيفة على هامش المران.