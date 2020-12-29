مصدر لمصراوي: الأهلي يكلف محاميه لتحصيل آخر قسط من انتقال رمضان لستوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال مصدر بالنادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء، كلفت الفريق القانوني بالتواصل مع المحامين الإنجليز من أجل متابعة الإجراءات الخاصة بالحصول على باقي مستحقات انتقال رمضان صبحي إلى ستوك سيتي.

وانتقل صبحي إلى صفوف ستوك سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 16/17 قادمًا من الأهلي، وعند انتقال صبحي إلى النادي الإنجليزي تم الاتفاق على سداد قيمة الصفقة المقدرة بـ6 مليون يورو على أقساط.

وبحسب ما ذكره مصدر ليلا كورة، فإن الأهلي كلف الفريق القانوني بالتواصل مع المحاميين الإنجليز المكلفين بمتابعة الاجراءات القانونية لاسترداد حقوقه المالية من ستوك سيتي.

وسبق وخاطب الأهلي، نظيره ستوك لسداد قيمة القسط الأخير من الصفقة والمقدر بقيمة 2.5 مليون يورو، إلا أن النادي الإنجليزي تحفظ على إرسال باقي قيمة الصفقة بسبب القضية التي رفعها مسئولي شركة مسك ضد الأهلي قبل أن يحصل النادي الأحمر على حكم ببطلان تغريمه 135 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي انتقل إلى هدرسفيلد تاون خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 18/19، ثم عاد إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف (6 أشهر ثم موسم) قبل انتقاله إلى بيراميدز بشكل نهائي مع بداية الموسم الجاري.