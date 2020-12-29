رمضان السيد لمجلس إدارة البلدية: اتقوا الله واصرفوا مستحقات اللاعبين

طالب رمضان السيد المدير الفنى لفريق بلدية المحلة مجلس ادارة النادى برئاسة مصطفى السامولى بضرورة صرف مستحقات اللاعبين خشية ان يرحل هؤلاء اللاعبين عن النادى وخاصة ان الفريق اصبح ينافس على بطاقة الصعود للدورى الممتاز.

وأشار المدير الفنى الى ان

اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ بداية الموسم وهو الامر يؤثر على افتقادهم التركيز داخل الملعب وخلال المباريان معربا عن حزنه واستياءه من بعض الاشخاص داخل مجلس الاداره الذين يعملون ضد مصلحة النادى بسبب عدم توقيعهم على الشيكات الخاصه باللاعبين وطالبهم بان يتقوا الله فى الفريق الذى اصبح ينافس على بطاقه الصعود للدورى الممتاز.

ووجه رمضان السيد الشكر الى محمود الشامى ومصطفى الشامى لدعمهم للفريق مشيرا الى لولاهم لم استطعنا قيد اللاعبين بالجبلايه الذين تم قيدهم قبل غلق باب القيد بساعات قليلة.