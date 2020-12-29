الارشيف / اخبار الرياضه

محمد صادق يعلق على هدفه مع الإسماعيلي والفوز على أسوان

0 نشر
0 تبليغ

عبر محمد صادق لاعب وسط الإسماعيلى عن سعادته بمساهمته فى حصد الفريق أول فوز بمسابقة الدورى الممتاز.

وسجل صادق هدف الدراويش الثانى فى شباك أسوان من تسديدة صاروخية

سكنت شباك الحارس عمر رضوان.

وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء :"كنا فى حاجة ماسة لهذا الانتصار من أجل استعادة ثقتنا وتحسين ترتيبنا بجدول

مسابقة الدورى".

واستكمل حديثه :" الحمد لله على هذا الهدف ،أتدرب باستمرار على التسديدات وأتطلع دائما لمساعدة فريقى فى حصد الانتصار".

واختتم قائلا :" الإسماعيلى فريق كبير ،وسنقاتل جميعا من أجل وضعه فى مكانة أفضل فهو يستحق التواجد بين الكبار".

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا