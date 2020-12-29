22 لاعبًا في قائمة المحلة استعدادًا للقاء المصري غدًا

اختار خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحله 22 لاعبا عقب التدريب الخفيف الذي خاضه اللاعبون ظهر اليوم استعدادًا للقاء المصري في الأسبوع الخامس للدوري والذى سيقام فى الخامسه مساء غد الأربعاء

بستاد برج العرب بالإسكندرية.

واللاعبون المختارون عمرو شعبان ومحمود رضا ومحمد سامى ومحمدفتح الله وأحمد عيد وهانى عادل وجلال العقده ومحمود وحمد حمدان وعلاء وخالد

لطفى وبسام ماهر وايمانويل ايجيبتور واحمد الندرى ويحيى حامد وخالد رسلان وعبده يحيى وهشام بلحه واحمد الشيخ ومحمود صلاح وخالد كساب وايدو موسيس وإسلام فؤاد وخالد الاخميمى.

وسوف يتجه هؤلاء اللاعبون عقب التدريب مباشرة إلى الإسكندريه للمبيت بأحد الفنادق هناك حتى موعد المباراة.