يد مصر تواجه البرازيل 9 يناير استعدادًا للمونديال

اكد علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد ان هناك اتصالات قوية من اجل اللعب مع المنتخب البرازيلي كتجربة اخيرة لمنتخبنا قبل انطلاق منافسات المونديال المقرر اقامته في مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير 2021 ..

واوضح السيد ان هناك اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرازيلي علي وصل منتخب السامبا مبكرا للقاهرة ومواجهة الفراعنة يوم 9 يناير بعد مواجهتي اليابان المقرر لهما 5 و 7 من

الشهر نفسه والتي يستعد لهما الان منتخبنا في معسكر مغلق بالصالة المغطاه باستاد القاهرة بقيادة مدربه الأسباني ربيرتو جارسيا افضل مدربه في اوروبا ومعه مجدي ابو المجد مدرب عام وقائمة تضم 27 لاعبًا هم : في حراسة المرمي .. كريم هنداوي - عصام الطيار - عبدالرحمن حميد ، وفي مركز الجناح الأيسر .. عمر الوكيل - أحمد مؤمن - أحمد سيسه، وفي مركز الجناح الأيمن .. محمد سند - أكرم يسري - عمر سامي، علي الدائرة .. محمد ممدوح هاشم -إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - وسام نوار، في مركز المدافع الأيسر .. على زين - يحيي الدرع - حسن قداح، في مركز صانع الألعاب .. أحمد هشام - إسلام حسن - أحمد خيري - سيف الدرع ،

في مركز المدافع الأيمن .. أحمد الأحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - مصطفى بشير - مصطفى خليل _ عبدالرحمن فيصل.