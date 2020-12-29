اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تجتمع مع رؤساء الأندية غدًا

تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر غد مع رؤساء أندية الدوري الممتاز.

يشهد الاجتماع دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين واجراءات قيد يناير وآخر المستجدات الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد بالإضافة إلى الاجراءات الاحترازية المتبعة.

من جانب اخر، استقبل اليوم المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رؤساء ومندوبي الأندية التابعة لفرع الاتحاد بمرسى مطروح ، حيث تم مناقشة سبل حل المشاكل التي تعترض الأندية لآداء رسالتها.