النصر 2008 يتعادل مع طلائع الجيش سلبيا والحكم يلغي هدف صحيح

تعادل فريق النصر لكرة القدم مواليد 2008 مع طلائع الجيش بدون أهداف في إطار مباريات بطولة القاهرة للبراعم.

قدم النصر مباراة قوية والغي حكم اللقاء هدف صحيح للنصر أحرزه والي عبد الباسط بحجة أن الكرة تجاوزت خط المرمي.

وشهد اللقاء تالق اللاعب محمد شرقية وعلي علاء وحصلا علي مكافاة اجادة .

وقدم النصر مباراة كبيرة في الشوط الاول وسيطر علي مجريات الأمور واضاع 3 اهداف محققة .

وفي الشوط الثاني ضغط الجيش لكن لاعبي النصر نفذوا تعليمات الجهاز

الفني ولم يتمكن الجيش من الوصول لمرمي النصر والغي حكم اللقاء هدف سليم للنصر سجله والي عبد الباسط من عرضية مروان ايهاب بعد مراوغة اكثر من مدافع.

يتكون الجهاز الفني لفريق النصر مواليد 2008 عمرو زكريا مدير فني وكريم شعراوي مدرب ومصطفي عبد العليم مدرب حراس ومصطفي مارين مشرف.