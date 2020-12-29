مفاجأة.. اتحاد الكرة يدرس إلغاء تقنية الفيديو في الدوري

يسود اتجاه قوي لدى مسؤولي اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لالغاء تقنية الفيديو للموسم الحالي، وسيحسم القرار نهائيا بعد اجتماع الاتحاد مع الأندية غدا.

ويناقش مسؤولو اتحاد الكرة الأندية في جلسة غدا حول استمرار تقنية الفيديو بنفس مشكلاتها الحالية من عدمه، وإذا رفضت الأندية سيتم الاتفاق على إلغاؤها واستمرار البطولات المحلية بدونها.

طالبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أندية الدوري الممتاز بالمساهمة مالياً في تطبيق تقنية الفيديو.

ودعا اتحاد الكرة الأندية لعقد اجتماع غدا الأربعاء في مقر الجبلاية لمناقشة مدى رضاهم عن تطبيق تقنية الفيديو ومطالبتهم بالمساهمة مالية في تطبيق التقنية خاصة مع ارتفاع التكاليف المالية لاستمرار الVAR

بالدوري.

شهدت الساعات القليلة الماضية، اندلاع أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز.

اعترض اتحاد الكرة على سداد مبلغ 100 الف يورو للشركة وكذلك بعض المستحقات المالية المتأخرة، نظرا لوجود خلل في تطبيق التقنية حيث أبدى مسؤولو اللجنة الثلاثية عدم رضاهم عن الإمكانيات التي تطبق بها تقنية الفيديو في الدوري المصري.

في نفس السياق، قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير

2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2021.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف السيد وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.