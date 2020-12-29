المقاولون يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

يواصل المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر له غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

يسعى المقاولون العرب للخروج من كبوته بالدوري بعد الخسارة في جميع مبارياته حتى الآن، بالدوري أمام الزمالك ثم وادي دجلة والإنتاج الحربي، جعلته يتذيل جدول الترتيب، دون

أي نقاط.

تعتبر تلك البداية بالدوري لذئاب الجبل الأسوء له، بعدما قدم موسمًا استثنائيا الموسم الماضي، وحقق المركز الرابع عن جدراة ليتأهل لكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد غياب ١٥ عامًا.

يأمل المقاولون بتحقيق الفوز من أجل رفع

الضغوطات من عليه وتصحيح المسار نحو المنافسة على المربع الذهبي بالموسم الجديد.

يسعى ذئاب الجبل للفوز لرفع معنوياته أيضًا، قبل مواجهته الحاسمة بتونس أمام النجم الساحلي ضمن إياب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية ، المقرر لها يوم ٦ يناير ٢٠٢١ المقبل.

كانت مباراة الإياب بين الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.