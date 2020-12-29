الامارات | خسائر فادحة لباريس سان جيرمان عقب إقالة توخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر فادحة لباريس سان جيرمان عقب إقالة توخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام فرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان سيتكبد خسائر فادحة عقب قرار إدارة النادي، بإقالة المدرب الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق الباريسي. وذكرت صحيفة "لوباريسيان" أن توخيل اتفق مع باريس على تقاضي كل رواتب عقده، بالإضافة إلى المكافآت، بما في ذلك الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي تعويضات توخيل عقب فسخ العقد، ستتراوح بين 7 و8 ملايين يورو، إذ أن المدرب الألماني كان يحصل على راتب شهري يبلغ 625 ألف يورو بالمكافآت.

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