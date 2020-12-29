شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعرض خدماته على الزمالك..تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك استعداده لمساعدة اللجنة المؤقتة فى مفاوضاتها مع أى لاعب انتهى عقده وترغب إدارة النادي فى استمراره خلال المرحلة المقبلة.

كان «شيكابالا» قد لعب دوراً بارزاً في إقناع يوسف أوباما، لاعب الوسط المهاجم بالاستمرار مع النادي، بعقد جلسة مع طارق حشيش المستشار القانونى، من أجل الاتفاق على تمديد عقده بالشروط المالية التى تتوافق مع قدرات النادى في الفترة الأخيرة، وحذر شيكابالا، أوباما، من المماطلة فى تمديد عقده أو مساومة إدارة النادى حتى لا يخسر جماهير الزمالك للأبد. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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