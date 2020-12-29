شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لـ«السولية» في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد موقفة من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

ويحتاج موسيماني المدير الفني لعودة اللاعب خصوصا في ظل المشاكل الدفاعية التي عاني منها الفريق مؤخرا في ظل غياب اللاعب.