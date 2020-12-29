شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز حيث تقام 5 مباريات , لعل ابرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون حيث يحتل مان يونايتد قبل هذه المباراة المركز الرابع في الدوري برصيد 27 نقطة من 14 مباراة وهي مباراة هامة له للمنافسة حيث انه في حالة فوزه سيقفز للمركز الثاني خلف ليفربول ب 32 نقطة المتصدر بل ويتبقى له مباراة اضافية ايضا , اما وولفرهامبتون فيحتل المركز 11 من 15 مباراة وله 21 نقطة وفي حالة فوزه سيتحسن ترتيبه في الدوري عدة مراكز .

اما المباراة الثانية فستكون بين ارسنال ضد برايتون وكلاهما متأخران فى ترتيبها فى الدوري الانجليزي حيث يحتل الارسنال المركز 15 من 15 مباراة وله 17 نقطة الا انه فوزه الاخير على تشيلسي قد يعطيه دافع اقوى لتحقيق الفوز فى هذه المباراة , اما فريق برايتون فيأتي خلف الارينال فى المركز 16 من 15 مباراة وله 13 نقطة والفوز هام جدا له لعدم دخوله فى منطقة الهبوط مع الثلاث فرق التي تقبع فى قاع الدوري.

اما المباراة الثالثة ستقام بين ساوثهامبتون ضد وست هام وكلاهما يحتلا مركزا وسطا في الدوري حيث يحتلا المركز التاسع والعاشر على الترتيب حيث لدى ساوثهامبتون 25 نقطة اما وست هام فله 23 نقطة.

اما المباراة الرابعة ستكون بين ويست بروميتش وليدز يونايتد حيث يجتل ويست بروميتش المركز قبل الاخير فى الدوري برصيد 8 نقاط بينما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز 12 وله 20 نقطة.

اما المباراة الخامسة فستقام بين بيرنلي ضد شيفلد يونايتد حيث يقترب بيرنلي كثيرا من قاع الدوري ويحاول في هذه المباراة الابتعاد ولو قليلا حيث له 13 نقطة محتلا بها المركز 17 في الدوري , اما شيفلد يونايتد فهو يقبع فى القاع والمركز الاخير وعن جدارة برصيد نقطتين من 15 مباراة.

وفيما يلي مواعيد مبارايات جيمع الفرق فى الدوري الانجليزي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

1 - برايتون ضد ارسنال - الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة وتنقلها beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 2

2 - ساوثهامبتون ضد وست هام - الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة وتنقلها beIN Sport HD 4

3 - ويست بروميتش ضد ليدز يونايتد - الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة وتنقلها beIN Sport HD 6

4 - بيرنلي ضد شيفلد يونايتد - الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة وتنقلها beIN Sport HD 5

5 - مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون - الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة وتنقلها beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 2