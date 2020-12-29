شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة عقد شيكابالا الجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز لتمديد عقد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الاول لمدة موسمين مقابل 12 مليون جنيه بواقع 6 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب لايمانع من التوقيع على عقود جديده مع القلعة البيضاء وفقا للشروط المالية المتفق عليها مع إدارة النادي لرغبته في ختام مشواره داخل ناديه وإرتباطه بجماهير القلعة البيضاء بعلاقة طيبة.

وأكد شيكابالا خلال جلسته مع مسئوولي النادي أنه سيجدد دون النظر لأي امور مالية احتراما لتاريخه داخل القلعة البيضاء وارتباطه بجماهيره بعلاقة وطيدة.

وأبدى نجم الفريق الابيض استعداده لمساعدة اللجنة المؤقتة في مفاوضاتها مع أي لاعب انتهى عقده وترغب إدارة النادي في استمراره خلال المرحلة المقبلة.