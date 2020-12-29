شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لافتة الزمالك الجديدة :«الأكثر تتويجاً في أفريقيا بالقرن العشرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز على وضع لافتة جديدة بدلا من اللافتة المعلقة بنادي القرن التي سيتم إزالتها خلال الفترة المقبلة ،ووفقا لمصدر مسئوول فإن اللجنة تجهز لافتة تاريخية وتتناسب مع الواقع التاريخي للنادي ولا يتمكن أي شخص من الاعتراض عليها.

وستحمل اللافتة الجديدة شعار«الزمالك الأكثر تتويجا في إفريقيا بالقرن العشرين»،مؤكداً أن اللافتة ستكون ضمن العلامة التجارية للنادي لإنها تمثل حقيقة دامغة لايمكن رفضها.

وقال: «الزمالك هو الأكثر تتويجا في إفريقيا بتسع بطولات بفارق بطولتين عن النادي المنافس خلال القرن الماضي»، وأضاف: «حصدنا 9 بطولات إفريقية ولايجرؤ أي شخص على تزييف التاريخ،بينما النادي المنافس حصد 7 بطولات فقط ».