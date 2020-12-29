شكرا لقرائتكم خبر عن مران تأهيلي لعبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وشارك عبدالله، في جزء التدريبات بالكرة بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ثم خضع لتدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي.
وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عدم استكمال اللاعب للتدريبات الجماعية لتفادي إصابته بالإجهاد خاصة وأنه عائد مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب.
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