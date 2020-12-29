شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ملعب بتروسبورت لمباراة الزمالك وإنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمد مسؤولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أمام نظيره إنبي من ملعب السويس علي ملعب بتروسبورت بعد موافقة الأمن.
ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره إنبي يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
وكان الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم أمس الاثنين، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
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