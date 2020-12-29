شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتدربون في الجيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الفريق أمس أمام سموحة تدريبات خفيفة على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وخاض لاعبو الفريق الأساسيين بعض التدريبات التأهيلية في الجيمانزيوم، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الخميس بشكل طبيعي.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر له السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
الجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
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