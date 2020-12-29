شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة مصطفي محمد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وغاب مصطفى محمد عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته بكدمة في الظهر، وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال التدريبات لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام إنبي.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.

والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.