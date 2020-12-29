شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة مصطفي محمد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.
وغاب مصطفى محمد عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته بكدمة في الظهر، وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال التدريبات لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام إنبي.
ويستعد الفريق لمواجهة إنبي في اللقاء المقرر لها 2 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات بطولة الدوري العام.
والجدير بالذكر أن الزمالك فاز أمس على سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
133,900
-
تعافي
110,436
-
وفيات
7,466
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء أزمة مصطفي محمد مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.