شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم زاهر : ندعو وزارة الشباب والرياضة للتعاون مع الأندية الخاصة في صناعة البطل الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المهندس ابراهيم زاهر رئيس أحد الأندية الخاصة، والبطل الاوليمبي الذى مثل مصر مع منتخب كرة الماء فى أوليمبياد أثينا، الدعوة لوزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور اشرف صبحى، للتعاون مع الاندية الخاصة فى صناعة البطل الرياضى، وخاصة فى ظل زيادة عدد هذه الاندية، وتوافر العناصر المطلوبة لديها لتحقيق الهدف بتخطيط واستيراتيجية علمية، لاسيما أن الدولة ساندت الاستثمار فى الرياضة من خلال القانون الجديد الذى صدر عام ٢٠١٧.



وقال زاهر إنه من واقع معايشتنا للحركة الرياضية، نرى أن الألعاب الفردية هى التى نستطيع أن نعول عليها فى الألعاب الأوليمبية والمنافسات العالمية، وفيها عدد من الألعاب التى تمتلك مقومات البناء، لذلك ركزنا عليها لاننا نرى أنها هى الاكثر تأثيرا، ومنها على سبيل المثال السباحة، ووفرنا لها العناصر الداعمة مثل الموارد البشرية والموارد المالية والبنية التحتية والادارة المحترفة، مع الشحن النفسي والذي يساهم في تحسين اداء اللاعبين، والاعتناء بالمستوى البدني والمهاري من خلال العمل على تحسينه وتطويره والاهتمام بتغذية اللاعبين جسديا ومهاريا وبدنيا ونفسيا، كما اننا تعاقدنا مع مدربين من الخارج من أجل أن نقدم تواجدا قويا خلال السنوات القادمة.

وأضاف زاهر: ننافس فى هذه اللعبات على مراكز جيده جدًا، وركزنا على بعض النواحي للفوز بالميداليات، موضحًا أنه حتى الأكاديميات التي تكون داخل النادي يديرها خبراء أجانب ومصريين، وهدفنا المنافسة على البطولات المحلية كنقطة انطلاق.



ولفت زاهر للحديث عن مشروع البطل الأولمبي قائلًا: نعمل على صناعة بطل أولمبي فى أكثر من لعبة، ونمتلك مدربين أقوياء جدًا، ونأمل أن يكون هناك تعاون فى المستقبل مع وزارة الشباب والرياضة، فى مشروع البطل الاوليمبي، فقد خططنا للنادى على غرار الطراز الاوروبي المتخصصة فى بعض اللعبات بعينها، سواء فى فروعه بالشيخ زايد أو بالتجمع الخامس.