شكرا لقرائتكم خبر عن فونسينيو ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا الجماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الايفواري فونسينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في المران الجماعي لفريقه الذي أقيم صباح اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة بالدوري.
وغاب اللاعب الإيفواري الفترة الماضية عن التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا كليوباترا، بسبب إصابته بمزق في العضلة الضامة، وخاض برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيلي الرياضي بالنادي.
ويستعد سيراميكا كليوباترا، لمواجهة سموحة، في الثانية والنصف عصر السبت المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل سيراميكا كليوباترا، المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 6 نقاط، جمعهم من الفوز على الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، قبل أن يخسر مباراة بيراميدز في الجولة السابقة للدوري.
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