شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يُعلن سلبية مسحة عبدالله جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، سلبية المسحة التي خضع لها لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله جمعة، من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وأشار أسامة، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب سيُشارك في تدريبات الفريق حال التأكد من جاهزيته لذلك.

وغاب عبدالله جمعة عن مباراة الزمالك يوم أمس الاثنين أمام سموحة، بعد إيجابية عينته خلال المسحة التي أُجريت قبل المباراة ولكنه خضع لمسحة طبية يوم أمس الاثنين للتأكد من إصابته بفيروس كورونا وهي ما ظهرت سلبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير 2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وكان عبدالله جمعة قد أُصيب بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 قبل مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مما أدى لغيابه عن اللقاء.

يُذكر أن الزمالك قد فاز على نظيره سموحة يوم أمس الاثنين، بثنائية نظيفة سجلها أشرف بنشرقي وأحمد فتوح خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.