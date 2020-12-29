شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور تحت الملاحظة الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررالأطباء بقاء حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري في المستشفى بعد الإصابة التي لحقت به أثناء مباراة فريقه أمام الأهلي التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز المصري.



وتم نقل اللاعب عقب انتهاء المباراة إلى أحد المستشفيات وذلك للاطمئنان عليه بعد اصطدامه بزميله في الفريق محمد عطوة، ورأى الأطباء ضرورة بقاء اللاعب تحت الملاحظة 24 ساعة نظراً للإصابة القوية تحسباُ لحدوث أي مضاعفات، وكان عاشور، قد انتقل إلى زعيم الثغر قبل بداية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده الأهلي.