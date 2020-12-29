تبادل «الكمامة» بين المراقب والمنسق يثير الجدل فى الدورى السعودى (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تداول مغردون مقطع فيديو يظهر خلاله تبادل «الكمامة» بين المراقب والمنسق المكلفين من رابطة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لمباراة الشباب والباطن في الجولة الماضية، في لقطة تبدو غريبة ولا تتوافق مع الإجراءات الاحترازية التي يطبقها اتحاد كرة القدم السعودي.

ورصدت كاميرات الناقل الرسمي لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يحيى القرني، مراقب المباراة، أثناء رفعه الكمامة من على وجهه، وحصول المنسق عليها وقيامه بارتدائها بشكل سريع.

ووفقا لتقارير صحفية سعودية، لم يصدر حتى الآن أي تعليق أو رد رسمي من رابطة دوري المحترفين، رغم مرور يومين كاملين على حدوثها، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الشباب على الباطن.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت في وقت سابق توقيع غرامة مالية قدرها ألف ريال، على أي شخص لا يرتدي الكمامة داخل محيط الملعب، باستثناء اللاعبين المشاركين في المباراة داخله. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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