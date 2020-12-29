شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأسيوي يدرس إلغاء جائزة الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أن الاتحاد يتجه إلى إلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، التي أُعلِنَت في وقت سابق من قِبل اللجنة المنظِّمة، بسبب التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم جراء تحوُّر فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع لجريدة الرياضية السعودية: تم عقد اجتماع أمس، جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها ستة لاعبين، هم السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والإيراني على رضا بيرانوند، والياباني تومواكي ماكينو، والكويتي أحمد الظفيري، والكوري كيم بو كوينج، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفض.

وسيتم ترحيل اللاعبين الستة إلى قائمة الـ 20 لاعبًا في جائزة عام 2021. وحصلت الرياضية السعودية على عدد النقاط التي تم منحها للاعبين الستة، وجاء فيها أولًا القطري أكرم عفيف بـ 34 نقطة، وحلَّ ثانيًا السعودي سالم الدوسري بـ 33 نقطة، إضافة إلى الكويتي أحمد الظفيري بـ 33. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأسيوي يدرس إلغاء جائزة الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.