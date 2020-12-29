شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة مجلس دبي للمديرين التنفيذيين للجولف تنطلق 6 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الرابعة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لجولف المديرين التنفيذيين» التي تنظمها شركة سبورتس تو بيزنيس بالتعاون مع المجلس، وتقام فعالياتها في ملاعب نادي إلس للجولف في مدينة دبي الرياضية يوم الأربعاء 6 يناير 2021، برعاية أرو الشرق الأوسط وسوفيتيل دبي، ويشارك فيها أكثر من 100 متنافس من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء في نادي إلس للجولف بمدينة دبي الرياضية وتحدث خلاله كل من رسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» المسؤولة عن تنظيم البطولة، وأحمد إبراهيم مدير قسم الرياضات المجتمعية، بحضور رعاة الحدث من الشركات المختصة بمختلف مجالات العمل.

وقال رسل يومانز المدير العام لمؤسسة «سبورت تو بيزنيس» ورئيس اللجنة المنظمة للحدث: «يسرنا أن ندعو محبي رياضة الجولف من رجال الأعمال ومديري العموم والمديرين التنفيذيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة في البطولة التي يدعمها مجلس دبي الرياضي وتستقطب مشاركة المديرين التنفيذيين للتنافس على ملاعب دبي هيلز الرائعة التي أنشأتها شركة إعمار مؤخراً».

وأضاف يومانز: «كما يسعدنا أن نتعاون للعام الرابع على التوالي مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذه البطولة لإيجاد تجربة فريدة تصنف من 7 نجوم في مجال الجولف، وتعد دبي أفضل مكان للعب رياضة الجولف لما تضمه من منشآت عالمية متطورة وملاعب مصممة بشكل ممتاز، وستكون هذه البطولة فرصة للتواصل بين المشاركين من المديرين وبين الرعاة وفي مقدمتهم أرو الشرق الأوسط وسوفيتيل دبي، وباك لايت ميديا، وكارز، وتلفزيون وي تل، ومهمنتز، وإيجولف ميجا ستور، بينز فايرورك، ونادي رجال الأعمال، ومياه مونفيزو ومقاعد دمبل».

وقال أحمد إبراهيم: «تحتل بطولة مجلس دبي الرياضي لجولف المديرين التنفيذيين مكانة مميزة بين الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، حيث يسعى المجلس من خلالها إلى تعزيز البعد الاجتماعي فهذه البطولة تساهم في دعم العلاقات بين المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى بالدولة ليخوضوا تجربة فريدة لا تنسى في هذه البطولة المميزة.

وأضاف أحمد إبراهيم: «تساهم هذه البطولة في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه المجلس ومنظمو الفعاليات من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد على 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي ويحرص على دعم تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية رائدة، كما أننا في المجلس ندرك أهمية لعبة الجولف باعتبارها رياضة تساهم في تنمية العلاقات السياحية والتجارية خاصة أن دبي تحتضن 11 ملعب جولف من أفضل الملاعب العالمية».

وسيبدأ المشاركون في البطولة بالتنافس على 18 حفرة عشوائية، ومن ثم يتم اختيار أصحاب أفضل رميتين من أربع رميات، ويتم بعدها التأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافية، وتبدأ الضربة الأولى في المنافسات في الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.