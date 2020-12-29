شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كان في جعبة «دايزي» خلال زيارتها إلى الوصل؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- علي نجم:

لم يغلق الوصل حتى الآن باب القضية القانونية التي فتحها قبل أيام تجاه لجنة الحكام وقرارات طاقم التحكيم الذي قاد مباراة الفريق أمام بني ياس في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعد الكثير من الجدل والتحليلات، خرج الوصل ببيانات رسمية وضع خلالها الإصبع على الجرح، وكشف عن تساؤلات ومطالبات توجه بها إلى اتحاد الكرة في الخوانيج من أجل نيل الرد المناسب قبل الذهاب إلى هيئة التحكيم، وبعيداً عن «صداع» القضية وبانتظار ما ستسفر عنه من قرارات مستقبلاً بقبول الشكوى أو رفضها، يبقى الأهم بالنسبة إلى الجماهير هو ما ستسفر عنه نتائج الفريق الأصفر فوق أرض الميدان.

ويواصل الفريق التحضير لخوض اللقاء الصعب في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل أمام شباب الأهلي، وهي المباراة التي سيخوضها الفريق بروح معنوية عالية بعدما تنفس الصعداء بفوزه في الجولة الماضية على خورفكان بهدف دون مقابل، ويأمل الفهود أن تكون مباراة شباب الأهلي الفرصة الأمثل لتذوق الانتصار الثاني على التوالي في حقبة المدير الفني البرازيلي هيلمان، وإن كانت تشكيلته ستفتقد خدمات اللاعب فابيو ليما للمباراة الثانية على التوالي.

على الجانب الآخر، يعكف مسؤولو النادي على ترتيب الأوراق التي تتعلق بالفريق الأول، قبل أيام من فتح باب القيد والتسجيل.

وكشف مصدر مطلع، عن أن دايزي براندينيو وكيلة أعمال اللاعب البرازيلي إيغور كورونادو قامت خلال الساعات الأخيرة بزيارة نادي الوصل، وعقدت اجتماعاً مغلقاً مع المسؤولين في شركة الكرة بالنادي، وفي الوقت الذي يعمل فيه مسؤولو النادي بصمت تام، سارت «دايزي» على نفس الدرب، حين رفضت الكشف عن خطوتها وتفاصيل زيارتها إلى النادي الأصفر في زعبيل.

وقالت دايزي في تصريح «للخليج الرياضي» نعم قمت بزيارة نادي الوصل والالتقاء مع مسؤولي النادين، لكن لن أفصح عما حملت في جعبتي للمسؤولين.

وتابعت هذه التفاصيل تبقى داخل مكاتب الوصل، ومسؤولو الوصل وحدهم الذين يملكون حق الكشف عنها، كانت زيارة إيجابية ومن دواعي سروري الالتقاء بالمسؤولين في زعبيل، ونأمل أن تكون النتيجة أخبار جيدة في الأيام القادمة.