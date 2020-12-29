ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين بعد تألق كهربا وشريف

كتب: ضياء السقا

تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، على ستاد الأهلي we السلام.

كما حقق الزمالك فوزًا غاليًا على نظيره سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري حتى الآن:

1- الأهلي في المركز الأول، برصيد 9 نقاط

2- الجونة في المركز الثاني، برصيد 8 نقاط

3- الزمالك في المركز الثالث، برصيد 7 نقاط

4- المصري في المركز الرابع، برصيد 6 نقاط

5- سيراميكا كليوباترا في المركز الخامس، برصيد 6 نقاط

6- أسوان في المركز السادس، برصيد 6 نقاط

7- البنك الأهلي في المركز السابع، برصيد 5 نقاط

8- سموحة في المركز الثامن، برصيد 5 نقاط

9- غزل المحلة في المركز التاسع، برصيد 5 نقاط

10- وادي دجلة في المركز العاشر، برصيد 4 نقاط

11- بيراميدز في المركز الحادي عشر، برصيد 4 نقاط

12- إنبي في المركز الثاني عشر، برصيد 4 نقاط

13- مصر للمقاصة في المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط

14- الاتحاد السكندري في المركز الرابع عشر، برصيد 4 نقاط

15- الإنتاج الحربي في المركز الخامس عشر، برصيد 4 نقاط

16- الإسماعيلي في المركز السادس عشر، برصيد 3 نقاط

17- طلائع الجيش في المركز السابع عشر، برصيد نقطة واحدة

18- المقاولون العرب في المركز الثامن عشر والأخير، بدون رصيد

وفيما يلي ترتيب هدافي المسابقة بعد انتهاء الجولة الثالثة:

1- محمود كهربا " الاهلي" : 3 أهداف

2- والتير بواليا "الجونة" : 3 أهداف

3- محمد شريف " الاهلي" : 3 أهداف

4- شادى حسين "سيراميكا كليوباترا " : 2

5- محمد عبدالمجيد "الانتاج الحربي " : 2

6- شميلس بيكلى " مصر المقاصة " : 2

7- عمرو جمال " طلائع الجيش " : 2

8- هيثم مصطفى " اسوان" : 2