للمرة الثانية.. عبدالله جمعة نجم الزمالك يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية مسحة كورونا الخاصة به اليوم الثلاثاء.

وكتب عبدالله عبر حسابه على "انستجرام": "الحمد لله نتيجة المسحة سلبية"

وكان عبدالله جمعة قد أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يعلن تعافيه في الـ 15 من شهر ديسمبر الجاري، ثم أعلن إصابته مجدداً يوم الأحد الماضي 27 ديسمبر.

وفي وقت سابق، صرح طبيب الزمالك بأن عبدالله جمعة أجرى ثلاث مسحات متتالية بمعامل وزارة الصحة، ظهرت سلبية الأولى والثانية منهم فيما كشفت الثالثة عن إيجابية العينة، قبل أن تظهر سلبية عينة اليوم الإثنين.

وغاب عبدالله جمعة عن مواجهة سموحة والزمالك التي أقيمت مساء الإثنين، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق وفقاً لتعليمات الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، علي أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من مباراة إنبي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب عقب الفوز في مباراة سموحة أمس بهدفين نظيفين، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتي المقاولون العرب وسموحة، بينما تعادل مع بيراميدز، ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي في الجولة الرابعة للدورى.