بعد رفع الحصانة.. البلاغات تنهال على مرتضى منصور.. أحمد سعيد يتقدم بـ 92 بلاغ.. وممدوح عباس يتحدث عن «تخابر وفيلم جنسي»

بعد سقوط مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، انتظر خصومه رفع الحصانة عنه لاستجوابه والتحقيق معه، إذ كانت الحصانة البرلمانية تمنع استجوابه خاصة بعد رفض المجلس السماح للنيابة بالاستماع إلى أقواله.

وتقدم الإعلامي أحمد سعيد، ومقدم برنامج كلام في الكورة، بعدد من البلاغات ضد مرتضى منصور، المعزول بقرار من اللجنة الأولمبية، وقرار وزير الشباب والرياضة لوجود مخالفات مالية بالنادي.

وقال أحمد سعيد، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك":" الأستاذ طارق جميل سعيد المحامي يتقدم الآن بتوكيل خاص مني ب ٩٢ بلاغ سب وقذف ضد مرتضي منصور وست بلاغات تهديد بالقتل وبلاغ شروع في قتل وثلاث بلاغات نيابة عن شقيقي سب وقذف بعد رفع الحصانة رسميا عنه اليوم بعد دعوة سيادة رئيس الجمهورية لانعقاد دورة مجلس الشعب الجديد.

كما تقدم رئيس نادي الزمالك السابق، ممدوح عباس، ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور، يتهمه فيه بالسب والقذف، مطالباً بمعاقبته بسبب توجيه عبارات مسيئة ضده، وذلك عبر فيس بوك، وكذلك موقع يوتيوب.

ونشرت صحيفة "الوطن" نسخة من البلاغ الذي تقدم به الدكتور كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، مؤكداً أن مقاطع الفيديو التي نشرها رئيس الزمالك المعزول، تتضمن "عبارات وألفاظ سب وقذف وإهانة ممدوح عباس، والتشهير بشخصه والتحريض ضده".

وتضمن البلاغ بعض العبارات التي وجهها مرتضى منصور لممدوح عباس، وتضمنت اتهامات مثل "تلفيق فيلم جنسي في قبرص لرئيس الزمالك المعزول"، و"إهدار والاستيلاء على 948 مليون جنيه"، بالإضافة إلى "التخابر مع دول أجنبية ضد مصر."

وذكرت الصحيفة أن الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس، أكد أن البلاغ سيجري التحقيق فيه انتظاراً لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، والمقرر أن تنتهى يوم 9 يناير المقبل، بما يعني التحقيق معه بداية من يوم 10 يناير، لافتاً إلى أن هناك سيلاً من البلاغات ستتقدم بها أكثر من جهة ضد رئيس الزمالك المعزول.

وطالب شعيب، بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول، في الاتهامات التى وجهها ضد موكله، فضلا عن المطالبة بتعويض مالي وفقا للقانون.

يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، كان قد قرر إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بسبب المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفيش المالي والإداري التي أرسلتها الوزارة، وجرى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي لحين انتهاء التحقيقات أو انقضاء مدة المجلس وعقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.