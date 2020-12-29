موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا
يستضيف نيوكاسل يونايتد، نظيره ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في العاشرة مساء غدا الأربعاء، في الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بالتعادل المخيب للآمال على ملعبه مع ويست بروميتش 1-1، في الجولة الماضية.
ويحتل ليفربول المركز الأول بـ32 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الـ14 بـ18 نقطة.
تشكيل ليفربول
يغيب عن ليفربول، فان دايك، وتياجو ألكانترا وجو جوميز وميلنر وجوتا وماتيب للإصابة.
وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أرنولد، ريس ويليامز، فابيانو، روبتسون
الوسط: فينالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.
الهجوم: روبرتو فيرمينو
القناة الناقلة:
تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1، بتعليق: حفيظ دراجي.
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