الأهلي يزف نبأ سار لجماهيره بشأن أفشة وربيعة

أعلن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، عن سلبية مسحة رامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" ثنائي الفريق الأول بالنادي من فيروس كورونا، واستمرار إيجابية عمرو السولية لاعب الوسط.

وكان الثلاثي قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، قبل سفر بعثة الفريق إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها موقع "يلا كورة" اليوم الثلاثاء، إن ربيعة وأفشة سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غد الأربعاء، بعد تعافيهما من الإصابة بكورونا، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقبلة بالدوري.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن نتيجة مسحة السولية جاءت إيجابية مرة أخرى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد التأكد من سلامته وتعافيه من الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن الأهلي سيلتقي مع دجلة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً عريضاً على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.