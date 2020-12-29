مصطفى محمد ينتظم في تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
انتظم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، في إطار استعدادا الفريق الأبيض لمواجهة إنبي.
ويحل الزمالك ضيفا على إنبي يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.
وغاب مصطفى محمد عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية بسبب إصابته بكدمة في الظهر، ليشارك في تدريبات اليوم ويتأكد جاهزيته للمباراة المقبلة.
وحقق الزمالك الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة، في غياب مصطفى محمد.
وتلقى مصطفى محمد عرضا فرنسيا من نادي سانت إتيان للانضمام للفريق خلال انتقالات الشتاء، إلا أن الزمالك اشترط الحصول على 5 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب.
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